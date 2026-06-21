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Александр Тихонов: «Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Для меня Пеле — лучший»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал бразильца Пеле лучшим игроком в истории футбола, оценив при этом заслуги форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

"Месси — футболист мирового уровня. Зарекомендовал себя во всех матчах, где выступал. На таких, как Месси, Пеле, Марадона, Эйсебио, заполнялись стадионы, чтобы их увидеть.

Очень правильно поступили аргентинцы, что сделали ему статую. Тот же Марадона нарушал режим, но когда он ушел из жизни, то в стране объявили национальный траур.

Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Я видел на поле Пеле в 65-м году в «Лужниках». Сидел на скамейке, от меня в 25 метрах он забил такой гол, какой никому не снился. У него было столько индивидуальных качеств. Для меня Пеле — лучший", — сказал Тихонов.