Хави о Месси: «Почти нечеловек, несравненный. Многие говорили, что он уже не тот, а Лео выходит и оформляет хет-трик в игре с Алжиром. Невероятно»

Я написал Лео после матча с Алжиром. Сказал ему, что он просто невероятен, что я мог только смеяться, глядя на то, что он сделал. Это было безумие, настоящее безумие. Но это и есть Лео. Он всегда появляется в самый нужный момент. Для меня он несравним. Несравненный. Почти нечеловек", — сказал Хави.