Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Бельгия
0
:
Иран
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
1.73
П2
5.93
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.57
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.15
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Хави о Месси: «Почти нечеловек, несравненный. Многие говорили, что он уже не тот, а Лео выходит и оформляет хет-трик в игре с Алжиром. Невероятно»

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси несравненным футболистом.

Источник: Спортс‘’

"Нет никаких сомнений, что Аргентина доберется до решающих стадий турнира. И мы увидим лучшего Месси. Это его момент. Он готовил себя к этому ментально, даже несмотря на то, что многие говорили о его не лучшей физической форме, что он уже не тот. А потом он выходит и оформляет хет-трик.

Я написал Лео после матча с Алжиром. Сказал ему, что он просто невероятен, что я мог только смеяться, глядя на то, что он сделал. Это было безумие, настоящее безумие. Но это и есть Лео. Он всегда появляется в самый нужный момент. Для меня он несравним. Несравненный. Почти нечеловек", — сказал Хави.