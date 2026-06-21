Хави о Месси: «Почти нечеловек, несравненный. Многие говорили, что он уже не тот, а Лео выходит и оформляет хет-трик в игре с Алжиром. Невероятно»

"Нет никаких сомнений, что Аргентина доберется до решающих стадий турнира. И мы увидим лучшего Месси. Это его момент. Он готовил себя к этому ментально, даже несмотря на то, что многие говорили о его не лучшей физической форме, что он уже не тот. А потом он выходит и оформляет хет-трик.
Я написал Лео после матча с Алжиром. Сказал ему, что он просто невероятен, что я мог только смеяться, глядя на то, что он сделал. Это было безумие, настоящее безумие. Но это и есть Лео. Он всегда появляется в самый нужный момент. Для меня он несравним. Несравненный. Почти нечеловек", — сказал Хави.