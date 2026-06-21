«Реал» готов отпустить Себальоса бесплатно. Дани не получил предложений от других клубов, в переговорах с «Бетисом» нет прогресса

Руководство мадридского клуба согласилось отпустить Себальоса, у полузащитника пока нет предложений от других команд.
Инициатива об уходе исходила от самого футболиста — после разговора с главным тренером Жозе Моуринью по телефону он пришел к выводу, что его шансы на игровую практику в «Реале» в сезоне-2026/27 будут минимальными.
Дани не хочет провести год без футбола, учитывая, что в августе ему исполнится 30 лет — момент, когда еще можно рассчитывать на крупный контракт. Сообщается, что в «Мадриде» не против перехода Себальоса в любой другой клуб.
На данный момент у Дани нет предложений от других клубов. В переговорах по его потенциальному возвращению в «Бетис» по-прежнему нет продвижения.
В минувшем сезоне испанский полузащитник провел 16 матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.