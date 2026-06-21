Дешам перед матчем с Ираком: «Соперник не слабый — они сыграли вничью с Испанией, дали бой Норвегии. Мы должны подойти к матчу так же серьезно»

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Игра пройдет в ночь с 22 на 23 июня и начнется в 00:00 по московскому времени.
"Это не слабая команда — они прошли отбор в Мексике против Боливии, а это очень сильная команда. Они сыграли вничью с Испанией и дали бой Норвегии. Они отработали все до автоматизма, они это умеют. Игроки сыграны между собой. Не стоит думать, что матч будет легким. Мы должны подойти к этому матчу с такой же серьезностью и концентрацией, с целью выйти из группы.
Испания провела очень хороший матч против Саудовской Аравии. Если нам придется встретиться, никакого реванша не будет. С Ламином Ямалем Испания сильнее. Посмотрим на его опыт", — сказал Дешам.