Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
01:00
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.70
П2
9.75
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.19
X
4.20
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Дешам перед матчем с Ираком: «Соперник не слабый — они сыграли вничью с Испанией, дали бой Норвегии. Мы должны подойти к матчу так же серьезно»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не считает сборную Ирака слабым соперником.

Источник: Спортс‘’

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Игра пройдет в ночь с 22 на 23 июня и начнется в 00:00 по московскому времени.

"Это не слабая команда — они прошли отбор в Мексике против Боливии, а это очень сильная команда. Они сыграли вничью с Испанией и дали бой Норвегии. Они отработали все до автоматизма, они это умеют. Игроки сыграны между собой. Не стоит думать, что матч будет легким. Мы должны подойти к этому матчу с такой же серьезностью и концентрацией, с целью выйти из группы.

Испания провела очень хороший матч против Саудовской Аравии. Если нам придется встретиться, никакого реванша не будет. С Ламином Ямалем Испания сильнее. Посмотрим на его опыт", — сказал Дешам.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше