«Уровень Бундеслиги разочаровал, нет большой разницы со Словенией. Команды из нижней части играют одинаково, будто один и тот же соперник». Уволенный из «Айнтрахта» Риера о немецкой лиге

Если бы «Целе» играл против «Айнтрахта», они могли бы бороться на равных. Я не говорю, что они были бы сильнее, но конкурировать могли бы. Разница гораздо меньше, чем кажется со стороны", — сказал Риера в эфире словенского телеканала Sportklub.