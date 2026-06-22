Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
01:00
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.70
П2
9.75
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.19
X
4.20
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

«Уровень Бундеслиги разочаровал, нет большой разницы со Словенией. Команды из нижней части играют одинаково, будто один и тот же соперник». Уволенный из «Айнтрахта» Риера о немецкой лиге

Альберт Риера, уволенный с поста главного тренера «Айнтрахта» спустя полгода после назначения, раскритиковал уровень Бундеслиги.

«Честно говоря, уровень Бундеслиги меня немного разочаровал. “Бавария” — это, конечно, отдельный мир, “Боруссия” Дортмунд благодаря своему бюджету еще может более-менее соответствовать. Есть также такие сюрпризы, как “Штутгарт”, но все остальное меня разочаровало.

Все команды из нижней части таблицы играют абсолютно одинаково. Когда анализируешь их, возникает ощущение, будто каждую неделю играешь с одним и тем же соперником.

В сравнении со словенской лигой, в Германии тратят 20, 30, даже 40 миллионов евро. При этом нет большой разницы.

Если бы «Целе» играл против «Айнтрахта», они могли бы бороться на равных. Я не говорю, что они были бы сильнее, но конкурировать могли бы. Разница гораздо меньше, чем кажется со стороны", — сказал Риера в эфире словенского телеканала Sportklub.