2 307 947 зрителей посетили 36 матчей ЧМ-2026 — по 64 110 человек на одной игре. ФИФА сообщила о заполняемости стадионов на 99,54%

Арены по всей Северной Америке в целом действительно выглядят заполненными, однако на некоторых играх фиксируются пустые сектора — в некоторых случаях речь идет о тысячах свободных мест. Изначально ФИФА объясняла это тем, что часть болельщиков задерживается в зонах фойе и не успевает занять свои места к началу игры.