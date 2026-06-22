2 307 947 зрителей посетили 36 матчей ЧМ-2026 — по 64 110 человек на одной игре. ФИФА сообщила о заполняемости стадионов на 99,54%

Как информирует спортивный журналист Роб Харрис, организаторы турнира представили статистику: после 36 из 104 сыгранных матчей общая посещаемость турнира составила 2 307 947 зрителей, при этом средняя аудитория одной встречи — 64 110 человек.
Арены по всей Северной Америке в целом действительно выглядят заполненными, однако на некоторых играх фиксируются пустые сектора — в некоторых случаях речь идет о тысячах свободных мест. Изначально ФИФА объясняла это тем, что часть болельщиков задерживается в зонах фойе и не успевает занять свои места к началу игры.