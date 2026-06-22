Алдервейрелд после 0:0 Бельгии с Ираном: «Это самая слабая группа на ЧМ — надо финишировать первыми. Кроме Куртуа, в сборной нет игроков, которые решают»

Бельгийцы сыграли вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0) в двух первых матчах группового этапа ЧМ-2026.
"Это самая слабая группа на чемпионате мира. Значит, вы должны финишировать первыми. Или ожидания были слишком высоки? Это из-за двух последних игр перед чемпионатом мира. Они произвели хорошее впечатление.
Хорошо, что вы можете поехать на чемпионат мира в таком составе, но в заявке нет игроков, которые решают, за исключением Куртуа. Это проблема. Все в целом должно быть намного лучше", — сказал Алдервейрелд.