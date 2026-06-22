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Ибрагимович про 0:0 Бельгии с Ираном: «Я уснул на матче. Не хочу тратить слова на это»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после ничьей в матче между сборными Бельгии и Ирана (0:0) во 2-м туре чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», — сказал Ибрагимович.

У Бельгии 2 очка после 2 игр на ЧМ-2026. Команда не побеждает на чемпионатах мира 4 матча подряд — в 2022-м не вышла из группы.

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