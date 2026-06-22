Ленини из «Краснодара» забил первый гол Кабо-Верде в истории ЧМ — Уругваю дальним ударом со штрафного

Полузащитник Кабо-Верде дальним ударом со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 40-летнего Фернандо Муслеры на 21-й минуте матча.
Футболист «Краснодара» забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира.
Кевин Ленини открыл счет в матче со сборной Уругвая во 2-м туре ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).
Полузащитник Кабо-Верде дальним ударом со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 40-летнего Фернандо Муслеры на 21-й минуте матча.
Футболист «Краснодара» забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира.