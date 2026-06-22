Тренер Ирана Галенои о 0:0 с Бельгией: «Мы могли победить. Наши замены не сработали, вышедшие на поле не оправдали ожиданий»

"Игра получилась очень интересной. Победить могла любая из команд — и мы, и они. Обе стороны могли взять три очка. Я хочу поблагодарить всех игроков, особенно Алирезу Бейранванда. Единственное, что меня огорчает — наши замены не сработали. Мы рассчитывали, что они добавят игре движения вперед, но этого не произошло. Нам даже повезло, что мы не проиграли, когда Бельгия осталась вдесятером. Я не доволен теми заменами, которые сделал.