Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Уругвай
1
:
Кабо-Верде
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.33
П2
7.91
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.20
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Тренер Ирана Галенои о 0:0 с Бельгией: «Мы могли победить. Наши замены не сработали, вышедшие на поле не оправдали ожиданий»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

"Игра получилась очень интересной. Победить могла любая из команд — и мы, и они. Обе стороны могли взять три очка. Я хочу поблагодарить всех игроков, особенно Алирезу Бейранванда. Единственное, что меня огорчает — наши замены не сработали. Мы рассчитывали, что они добавят игре движения вперед, но этого не произошло. Нам даже повезло, что мы не проиграли, когда Бельгия осталась вдесятером. Я не доволен теми заменами, которые сделал.

Футбол таков. Иногда замены срабатывают, как в прошлом матче, а иногда — нет. Сегодня вышедшие на поле не оправдали наших ожиданий.

Мы задались целью в каждом тайме в первые 15 минут сдерживать темп соперника. Бельгия — очень сильная команда с хорошими игроками. В целом нам это удалось, но у нас были два очень хороших момента, которые взял Куртуа. Мы также забили гол, который, как и в прошлом матче, был отменен из-за офсайда. Тареми был вне игры меньше чем на 20 сантиметров.

Я благодарю всех ребят. Мы вошли в турнир в сложных условиях, с самого начала все было непросто. И сегодня игра была непростой. Игроки действовали с большим сердцем и полной самоотдачей, но, повторюсь, замены не сработали", — сказал Галенои.