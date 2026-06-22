Тренер Ирана Галенои о 0:0 с Бельгией: «Мы могли победить. Наши замены не сработали, вышедшие на поле не оправдали ожиданий»

"Игра получилась очень интересной. Победить могла любая из команд — и мы, и они. Обе стороны могли взять три очка. Я хочу поблагодарить всех игроков, особенно Алирезу Бейранванда. Единственное, что меня огорчает — наши замены не сработали. Мы рассчитывали, что они добавят игре движения вперед, но этого не произошло. Нам даже повезло, что мы не проиграли, когда Бельгия осталась вдесятером. Я не доволен теми заменами, которые сделал.
Футбол таков. Иногда замены срабатывают, как в прошлом матче, а иногда — нет. Сегодня вышедшие на поле не оправдали наших ожиданий.
Мы задались целью в каждом тайме в первые 15 минут сдерживать темп соперника. Бельгия — очень сильная команда с хорошими игроками. В целом нам это удалось, но у нас были два очень хороших момента, которые взял Куртуа. Мы также забили гол, который, как и в прошлом матче, был отменен из-за офсайда. Тареми был вне игры меньше чем на 20 сантиметров.
Я благодарю всех ребят. Мы вошли в турнир в сложных условиях, с самого начала все было непросто. И сегодня игра была непростой. Игроки действовали с большим сердцем и полной самоотдачей, но, повторюсь, замены не сработали", — сказал Галенои.