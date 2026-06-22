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«Иран — свободная страна с древних времен. Кто такие эти американцы — хозяева мира, что ли? США надо дисквалифицировать с ЧМ». Байдачный об ограничениях для иранцев

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался об ограничениях для сборной Ирана, которой разрешен въезд в США только за 24 часа до матчей ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"В США нельзя проводить чемпионат мира. Они делают такое с Ираном, а это свободная страна с древних времен, большой историей. Кто такие эти американцы — хозяева мира, что ли? Приходится говорить не о футболе.

Почему Иран должен был отказываться от чемпионата мира? Турнир проводит не США, а ФИФА. Их ФИФА не исключала, поэтому Иран поехал на турнир, как и любая другая равноправная страна. Но американцы создают им плохие условия.

Команду США надо дисквалифицировать с чемпионата мира. Они должны быть равны остальным", — заявил Байдачный.