«Иран — свободная страна с древних времен. Кто такие эти американцы — хозяева мира, что ли? США надо дисквалифицировать с ЧМ». Байдачный об ограничениях для иранцев

"В США нельзя проводить чемпионат мира. Они делают такое с Ираном, а это свободная страна с древних времен, большой историей. Кто такие эти американцы — хозяева мира, что ли? Приходится говорить не о футболе.
Почему Иран должен был отказываться от чемпионата мира? Турнир проводит не США, а ФИФА. Их ФИФА не исключала, поэтому Иран поехал на турнир, как и любая другая равноправная страна. Но американцы создают им плохие условия.
Команду США надо дисквалифицировать с чемпионата мира. Они должны быть равны остальным", — заявил Байдачный.