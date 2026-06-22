Салах, Мармуш, Вуд и Какаче — в старте на игру Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026

Игра начнется в 04:00 по московскому времени.
В составе команды Новой Зеландии с первой минуты выйдут на поле:
— вратарь: Макс Крокомб;
— защита: Тим Пэйн, Майкл Бокселл, Либерато Какаче, Финн Серман;
— полузащита: Джо Белл, Марко Стаменич, Сарприт Сингх, Элайджа Джаст, Каллум Маккоуэтт;
— атака: Крис Вуд.
В стартовый состав сборной Египта вошли:
— вратарь: Мустафа Шубейр;
— защита: Яссер Эль-Ханафи, Мохамед Хани, Ахмед Эль-Фоту;
— полузащита: Эмам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фатхи, Моханад Лашин, Марван Аттиа;
— атака: Омар Мармуш, Мохамед Салах.