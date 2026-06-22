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Салах, Мармуш, Вуд и Какаче — в старте на игру Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026

Сборные Новой Зеландии и Египта представили составы на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Игра начнется в 04:00 по московскому времени.

В составе команды Новой Зеландии с первой минуты выйдут на поле:

— вратарь: Макс Крокомб;

— защита: Тим Пэйн, Майкл Бокселл, Либерато Какаче, Финн Серман;

— полузащита: Джо Белл, Марко Стаменич, Сарприт Сингх, Элайджа Джаст, Каллум Маккоуэтт;

— атака: Крис Вуд.

В стартовый состав сборной Египта вошли:

— вратарь: Мустафа Шубейр;

— защита: Яссер Эль-Ханафи, Мохамед Хани, Ахмед Эль-Фоту;

— полузащита: Эмам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фатхи, Моханад Лашин, Марван Аттиа;

— атака: Омар Мармуш, Мохамед Салах.