Ленини — лучший игрок матча Кабо-Верде и Уругвая по версии ФИФА. Хавбек «Краснодара» забил 1-й гол африканцев в истории ЧМ

29-летний футболист «Краснодара» на 21-й минуте открыл счет в игре, поразив ворота соперника прямым дальним ударом со штрафного. Кевин забил первый гол своей страны в истории чемпионатов мира.
Подробная статистика выступлений Ленини доступна здесь.
Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини стал лучшим футболистом матча 2-го тура ЧМ-2026 против Уругвая (2:2) по версии ФИФА.
29-летний футболист «Краснодара» на 21-й минуте открыл счет в игре, поразив ворота соперника прямым дальним ударом со штрафного. Кевин забил первый гол своей страны в истории чемпионатов мира.
Подробная статистика выступлений Ленини доступна здесь.