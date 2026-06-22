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Ленини — лучший игрок матча Кабо-Верде и Уругвая по версии ФИФА. Хавбек «Краснодара» забил 1-й гол африканцев в истории ЧМ

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини стал лучшим футболистом матча 2-го тура ЧМ-2026 против Уругвая (2:2) по версии ФИФА.

Источник: Спортс‘’

29-летний футболист «Краснодара» на 21-й минуте открыл счет в игре, поразив ворота соперника прямым дальним ударом со штрафного. Кевин забил первый гол своей страны в истории чемпионатов мира.

Подробная статистика выступлений Ленини доступна здесь.