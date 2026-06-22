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Бьелса про 2:2 с Кабо-Верде: «Уругвай снизил интенсивность игры, чего не должно было произойти»

Тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса оценил ничью с Кабо-Верде (2:2) в 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Когда мы хорошо оборонялись, это позволяло нам задавать тон. Когда мы теряли контроль над игрой, это преимущество сходило на нет.

Решающим фактором стало то, что мы снизили интенсивность игры, чего не должно было произойти", — сказал Бьелса.