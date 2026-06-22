Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Франция
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.00
П2
41.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2

«Если Вендел снова опаздывает, значит, надо выкинуть из “Зенита”. Я бы поступил радикально». Петржела о бразильце

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что хавбек Вендел вновь опаздывает к началу тренировочного сбора петербургского клуба.

Источник: Спортс‘’

— Если снова опаздывает, значит надо выкинуть из клуба сразу.

— Насколько правильно, что Семак спокойно относится к опозданиям Вендела?

— Не знаю, как они поступят, но я бы поступил радикально — выгнал из команды. Один раз еще можно опоздать, а больше двух терпеть невозможно.

— За опоздания Вендел платит клубу штрафы. Это аргумент в пользу его сохранения в команде, даже с учетом нарушений графика?

— Нет, конечно. Для таких богатых игроков — это мелочи. Им не мешают нисколько подобные компенсации. С такими зарплатами им все равно, — сказал Петржела.