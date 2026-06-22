«Если Вендел снова опаздывает, значит, надо выкинуть из “Зенита”. Я бы поступил радикально». Петржела о бразильце

— Если снова опаздывает, значит надо выкинуть из клуба сразу.
— Насколько правильно, что Семак спокойно относится к опозданиям Вендела?
— Не знаю, как они поступят, но я бы поступил радикально — выгнал из команды. Один раз еще можно опоздать, а больше двух терпеть невозможно.
— За опоздания Вендел платит клубу штрафы. Это аргумент в пользу его сохранения в команде, даже с учетом нарушений графика?
— Нет, конечно. Для таких богатых игроков — это мелочи. Им не мешают нисколько подобные компенсации. С такими зарплатами им все равно, — сказал Петржела.