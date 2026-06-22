Вратарь «Акрона» Тереховский о Возинье и 0:0 с Испанией: «В чудака 3 раза попало — и сделали из него героя. Но молодец! Я бы тоже так хотел — чтобы 10 млн подписчико

"Слушайте, я честно не знаю, что из Возиньи такого героя сделали (улыбается). Там все рабочее! Вы возьмите Алисона с Марокко: вот это уровень! В чудака три раза попало… И сделали из него героя. И что, что 40 лет? У вратарей расцвет в 35 лет.