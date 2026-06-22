Вратарь «Акрона» Тереховский о Возинье и 0:0 с Испанией: «В чудака 3 раза попало — и сделали из него героя. Но молодец! Я бы тоже так хотел — чтобы 10 млн подписчико

Во втором туре 40-летний голкипер дважды пропустил от Уругвая (2:2).
"Слушайте, я честно не знаю, что из Возиньи такого героя сделали (улыбается). Там все рабочее! Вы возьмите Алисона с Марокко: вот это уровень! В чудака три раза попало… И сделали из него героя. И что, что 40 лет? У вратарей расцвет в 35 лет.
Но Возинья — молодец! Я бы хотел так же отличиться, чтобы у меня потом в социальной сети больше 10 млн подписчиков было. За мужика можно порадоваться. В 40 лет с Испанией сыграть 0:0.
Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет (смеется). Можно только порадоваться", — сказал 20-летний Тереховский, сыгравший 3 матча в Мир РПЛ в минувшем сезоне.