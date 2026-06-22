Аршавин о вылете Туниса с ЧМ-2026 после 1:9 в 2 матчах: «Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной»

«Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата», — сказал Аршавин.
На групповом этапе команда уступила Швеции (1:5) и Японии (0:4), успев поменять тренера в перерыве между матчами — вместо Сабри Лямуши пришел Эрве Ренар.
Отметим, что этот чемпионат мира стал для Туниса 7-м в истории.
В 1978 году сборная стала первой африканской командой, выигравшей матч на турнире — 3:1 с Мексикой. При этом ей ни разу не удалось выйти из группы.