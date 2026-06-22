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Салах забил 68-й гол за Египет. До рекорда Хассана — 1 мяч

Вингер сборной Египта Мохамед Салах забил гол в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:1, идет 2-й тайм).

Это 68-й мяч 34-летнего экс-игрока «Ливерпуля» за национальную команду.

Рекордсмен сборной Египта — ее нынешний тренер Хоссам Хассан, на счету которого 69 голов в 176 играх. Салах проводит 118-й матч.