Салах забил 68-й гол за Египет. До рекорда Хассана — 1 мяч

Это 68-й мяч 34-летнего экс-игрока «Ливерпуля» за национальную команду.
Рекордсмен сборной Египта — ее нынешний тренер Хоссам Хассан, на счету которого 69 голов в 176 играх. Салах проводит 118-й матч.
Вингер сборной Египта Мохамед Салах забил гол в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:1, идет 2-й тайм).
Это 68-й мяч 34-летнего экс-игрока «Ливерпуля» за национальную команду.
Рекордсмен сборной Египта — ее нынешний тренер Хоссам Хассан, на счету которого 69 голов в 176 играх. Салах проводит 118-й матч.