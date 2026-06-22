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L"Equipe о словах журналистки, критиковавшей Доку за желание уехать с ЧМ на роды жены: «Эти заявления противоречат нашим ценностям. Приносим извинения футболисту и нашей аудитории»

Медиагруппа L"Equipe выпустила заявление по поводу слов журналистки издания Франс Пьеррон, раскритиковавшей вингера сборной Бельгии Жереми Доку за желание пропустить матч национальной команды на чемпионате мира из-за родов жены.

Источник: Спортс‘’

Пьеррон заявила: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен».

«В пятницу, 19 июня, в ходе дискуссии в программе “L"Equipe de Choc” Франс Пьеррон сделала заявления, которые шокировали многих зрителей телеканала L"Equipe.

L"Equipe дистанцируется от этих заявлений, которые противоречат ценностям группы, и приносит извинения футболисту, о котором шла речь, а также нашей аудитории в целом", — говорится в заявлении.

Критиковавшая Доку журналистка L"Equipe: «Не хотела преуменьшать роль отцов. Понимаю, что мои слова могли шокировать, и сожалею». Жереми собирался пропустить матч ЧМ из-за родов жены.

Доку пропустит 2-й тур и, возможно, остаток ЧМ из-за родов жены. Во Франции скандал из-за слов на ТВ.