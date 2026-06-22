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Ойарсабаль с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Испания — Саудовская Аравия. У Ямаля 8,4

Микель Ойарсабаль удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Саудовская Аравия (4:0). Нападающий «Реал Сосьедад» ассистировал вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, а затем сделал дубль и в результате получил оценку 9.

Источник: Спортс‘’

Микель Ойарсабаль удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Саудовская Аравия (4:0). Нападающий «Реал Сосьедад» ассистировал вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, а затем сделал дубль и в результате получил оценку 9.1.

Оценки игроков сборной Испании: Унаи Симон (6.6), Марк Кукурелья (7.2), Эмерик Лапорт (7.8), Пау Кубарси (7.4), Педро Порро (8.2), Педри (7.0), Родри (8.0), Дани Ольмо (7.6), Алекс Баэна (6.7), Микель Ойарсабаль (9.1), Ламин Ямаль (8.4), Микель Мерино (6.0), Фабиан Руис (6.3), Йереми Пино (5.8), Ферран Торрес (6.1), Нико Уильямс (5.6).

Оценки футболистов, выступающих за Саудовскую Аравию: Мохаммед Аль-Овайс (5.9), Мотеб Аль-Харби (5.2), Сауд Абдельхамид (5.5), Хассан Томбакти (4.4), Али Аль-Авджами (5.8), Абдулела Аль-Амри (5.4), Салем Аль-Досари (6.5), Насер Аль-Досари (7.0), Абдулла Аль-Хайбари (6.1), Мусаб Аль-Джувайр (6.1), Фирас Аль-Бурайкан (6.1), Алаа Аль-Хеджи (6.2), Мохамед Канно (6.1), Мохаммед Абу Аль-Шамат (6.8), Абдулла Аль-Хамдан (6.3).

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