Египет лидирует в группе G на ЧМ-2026 после 2 туров, опережая Иран и Бельгию на 2 очка

Второе место с 2 баллами делят Иран и Бельгия, замыкает таблицу Новая Зеландия с 1 набранным очком.
В заключительном туре утром 27 июня Египет сыграет с Ираном, а Бельгия встретится с Новой Зеландией.
Таблицы ЧМ-2026.
Сборная Египта лидирует в группе G на ЧМ-2026 с 4 очками после 2 туров.
Второе место с 2 баллами делят Иран и Бельгия, замыкает таблицу Новая Зеландия с 1 набранным очком.
В заключительном туре утром 27 июня Египет сыграет с Ираном, а Бельгия встретится с Новой Зеландией.
Таблицы ЧМ-2026.