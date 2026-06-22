Лукаку с оценкой 5.8 по Индексу ГОЛа стал лучшим игроком матча Бельгия — Иран

Оценки игроков сборной Бельгии: Тибо Куртуа (7.1), Максим де Кейпер (7.4), Брандон Мехеле (7.2), Натан Нгой (6.5), Тома Менье (7.0), Юри Тилеманс (7.4), Николас Раскин (7.1), Леандро Троссард (8.0), Кевин де Брюйне (7.4), Алексис Салемакерс (6.6), Ромелу Лукаку (5.8), Артюр Теате (6.3), Тимоти Кастань (7.0), Ханс Ванакен (6.0), Доди Лукебакио (6.0).
Оценки футболистов, выступающих за Иран: Алиреза Бейранванд (8.6), Эхсан Хаджсафи (6.5), Салех Хардани (6.2), Али Немати (6.7), Шоджа Халилзаде (7.5), Хоссейн Канаанизадеган (6.8), Рамин Резаян (6.6), Мохаммад Мохеби (6.0), Сеид Эззатоллахи (7.1), Саман Годдос (6.8), Мехди Тареми (6.2), Милад Мохаммади (6.5), Мехди Тораби (6.4), Алиреза Джаханбахш (6.2), Шахрияр Моганлу (6.4).
Как видно из оценок, худшим игроком матча стал нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку.
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