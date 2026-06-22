Тренер Ирака Арнолд о Дешаме: «Руководя сборной своей страны, Дидье сталкивается с куда большим давлением, чем я. Не знаю, как он смог так долго продержаться во главе Франции»

Во втором туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией под руководством Дешама. Начало матча по московскому времени — 23 июня в 00:00.
«Сейчас я гораздо меньше подвержен стрессу, чем когда был тренером сборной Австралии. Не знаю, как Дидье смог так долго продержаться в сборной Франции (он руководит ей с 2012 года — Спортс»").
Когда тренируешь сборную собственной страны, то так сильно хочешь добиться успеха, никого не подвести. Здесь все по-другому. Когда я впервые надел форму сборной Ирака, это было немного странно. Но я наслаждаюсь каждой минутой: страсть, культура, люди, новый вызов.
И нет ни малейшего давления. Дидье сталкивается с куда большим давлением", — сказал Арнолд со смехом.