Тренер Ирака Арнолд о Дешаме: «Руководя сборной своей страны, Дидье сталкивается с куда большим давлением, чем я. Не знаю, как он смог так долго продержаться во главе Франции»

Когда тренируешь сборную собственной страны, то так сильно хочешь добиться успеха, никого не подвести. Здесь все по-другому. Когда я впервые надел форму сборной Ирака, это было немного странно. Но я наслаждаюсь каждой минутой: страсть, культура, люди, новый вызов.