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Тренер Ирака Арнолд о Дешаме: «Руководя сборной своей страны, Дидье сталкивается с куда большим давлением, чем я. Не знаю, как он смог так долго продержаться во главе Франции»

Австралийский тренер сборной Ирака Грэм Арнолд считает, что у его коллеги Дидье Дешама больше трудностей, так как он руководит сборной своей страны.

Во втором туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией под руководством Дешама. Начало матча по московскому времени — 23 июня в 00:00.

«Сейчас я гораздо меньше подвержен стрессу, чем когда был тренером сборной Австралии. Не знаю, как Дидье смог так долго продержаться в сборной Франции (он руководит ей с 2012 года — Спортс»").

Когда тренируешь сборную собственной страны, то так сильно хочешь добиться успеха, никого не подвести. Здесь все по-другому. Когда я впервые надел форму сборной Ирака, это было немного странно. Но я наслаждаюсь каждой минутой: страсть, культура, люди, новый вызов.

И нет ни малейшего давления. Дидье сталкивается с куда большим давлением", — сказал Арнолд со смехом.