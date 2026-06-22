Болельщик сборной Ирана поставил уровень организации ЧМ-2018 выше ЧМ-2026 в США: «В России все было удобно: транспорт, рестораны. Со мной чаще говорили на фарси, чем на английском»

Иранцы провели два матча на турнире — оба в Лос-Анджелесе. Команда сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0). В третьем туре — игра с Египтом.
"В России я посетил несколько городов. Все было удобно, понятно: транспорт, рестораны. Следующий матч Ирана в Сиэтле, как нам туда добраться [из Лос-Анджелеса], не на поезде же.
В России все было проще: Fan ID давал бесплатный проезд в городе и между городами.
Мы садились на поезд в Москве до Саранска, ехали ночь, смотрели игру, садились вечером в поезд и следующую ночь проводили в нем. Это было очень комфортно, поезда — комфортабельны.
Еще мне запомнилось, что в России со мной чаще разговаривали на фарси, чем на английском", — приводит слова не названного по имени болельщика РИА Новости.