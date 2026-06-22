Аргентина — Австрия. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Матч пройдет в Далласе на «AT&T Стэдиум».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Сборная Аргентины сыграет с командой Австрии в 2-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет в Далласе на «AT&T Стэдиум».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.