Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.40
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Франция
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.50
П2
41.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2

Аргентина — Австрия. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Сборная Аргентины сыграет с командой Австрии в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч пройдет в Далласе на «AT&T Стэдиум».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Календарь ЧМ-2026.

Таблицы ЧМ-2026.

Статистика ЧМ-2026.