Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу, несмотря на вылет с ЧМ: «Всемогущий Аллах не послал нам удачу. Но мы поддержим наших игроков и тренера. Это не клуб»

Я говорю то, что идет от сердца. Если бы мяч после удара Мериха залетел в ворота, а не прошел мимо штанги, сейчас мы бы обсуждали совсем другое. Это работа тренерского штаба, наши братья исправят эти ошибки", — сказал Хаджиосманоглу.