Ренато Аугусто о Неймаре на ЧМ-2026: «Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла. Мы это видели в случае с Роналдо»

34-летний форвард пропустил первые 2 матча бразильцев на турнире из-за травмы икроножной мышцы.
"Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла, как мы это уже видели в случае с Роналдо и другими.
Одно дело смотреть игры с его участием и совсем другое — вместе тренироваться. Кто был вместе с ним на тренировках, тот видел все. Он лучший из тех, с кем я играл.
Я не сомневаюсь, что ему было трудно оказаться вне игры на месяц. Травма подрывает уверенность, это другой вид боли. Но я не сомневаюсь, что он вернется и будет лучшим", — сказал Аугусто.