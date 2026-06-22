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Рой Кин о речи Тухеля в перерыве матча Англии и Хорватии: «О ней слишком много говорят. Это ведь работа тренера, не так ли?»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что в мотивационной речи главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в перерыве матча ЧМ-2026 с Хорватией (4:2) нет ничего особенного.

Форвард англичан Харри Кейн после игры сказал: «Тренер в перерыве сказал нам оставаться верными своему стилю, даже если Англия проиграет. Мы заиграли на полной скорости, и соперник не справился».

"О речи Тухеля в перерыве явно слишком много говорят. Это ведь его работа, не так ли? Работа тренера — давать информацию, а игроки выходят на поле и делают свое дело. Это то, что сделал был любой тренер.

Ты собираешь команду в перерыве и говоришь игрокам, что они должны делать. Так что здесь получился небольшой перебор с реакцией.

Каждая игра отличается, все ситуации разные. Я работал с отличными тренерами в своей карьере. Иногда ты идешь на перерыв и ждешь, что тебя будут критиковать. А вместо этого — просто советы по игре. Иногда наоборот — ты думаешь, что все отлично, а получаешь критику.

Тренер говорит то, что считает необходимым для игроков в данный момент. Он хорошо подготовлен к этому", — сказал Кин.