Рой Кин о речи Тухеля в перерыве матча Англии и Хорватии: «О ней слишком много говорят. Это ведь работа тренера, не так ли?»

Каждая игра отличается, все ситуации разные. Я работал с отличными тренерами в своей карьере. Иногда ты идешь на перерыв и ждешь, что тебя будут критиковать. А вместо этого — просто советы по игре. Иногда наоборот — ты думаешь, что все отлично, а получаешь критику.