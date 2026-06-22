Руни о Ямале: «Я его обожаю. Ламин вселяет в игроков Испании веру в победу на ЧМ — нечто невероятное для 18-летнего парня. Он помогает команде в обороне, это влияет на всю команду»

В сборной Испании много молодых игроков, и он вселяет в них уверенность. Они выиграли Евро с ним в составе, когда ему было 16 лет. Теперь он повзрослел — звучит невероятно, учитывая, что сейчас ему 18. Но он вселяет в каждого игрока команды веру, что они могут выиграть этот чемпионат мира.