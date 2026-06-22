Руни о Ямале: «Я его обожаю. Ламин вселяет в игроков Испании веру в победу на ЧМ — нечто невероятное для 18-летнего парня. Он помогает команде в обороне, это влияет на всю команду»

18-летний игрок забил свой первый гол на ЧМ-2026 в матче с Саудовской Аравией (4:0), в котором отыграл один тайм.
"Я его просто обожаю, он заставляет меня улыбаться. Он получает удовольствие от игры, испытывает наслаждение от самого процесса.
В сборной Испании много молодых игроков, и он вселяет в них уверенность. Они выиграли Евро с ним в составе, когда ему было 16 лет. Теперь он повзрослел — звучит невероятно, учитывая, что сейчас ему 18. Но он вселяет в каждого игрока команды веру, что они могут выиграть этот чемпионат мира.
Такое качество — помогать другим игрокам чувствовать себя более комфортно — это нечто невероятное для 18-летнего парня. Он постоянно возвращается назад и помогает команде в обороне. Это влияет на всю команду.
Игроки смотрят на него и думают: «У нас есть суперзвезда, отрабатывающая сзади». Это значит, что и все остальные должны делать то же самое, нравится им это или нет", — сказал Руни.