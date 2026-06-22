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Джаханбахш об отношении к Ирану на ЧМ-2026 в США: «Хотим элементарной справедливости. С другой стороны, в сложной ситуации мы выступаем лучше. Это часть нашей культуры»

Вингер сборной Ирана Алиреза Джаханбахш высказался о трудностях, с которыми сталкивается команда во время ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команде, базирующейся в Мексике, разрешен въезд в США только за 24 часа до матчей турнира. Иранцы дважды сыграли в Лос-Анджелесе — ничьи с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0).

"Мы хотим элементарной справедливости. О таком же отношении, как к другим командам. Я не думаю, что мы просим слишком многого.

С другой стороны, в сложной ситуации мы выступаем лучше. Это часть нашей культуры. Трудности нас объединили. Сегодня мы показали характер, и отчасти это связано с тем, в какой ситуации мы оказались на чемпионате мира.

Надеемся, что на матч с Египтом мы сможем приехать раньше. Сиэтл находится дальше от нашего лагеря в Тихуане", — сказал Джаханбахш.

Министр внутренней безопасности США: «Сборная Ирана пыталась завезти людей, имевших прямые связи с КСИР. Подобные игры, к сожалению, делают их противником, которому нельзя доверять».