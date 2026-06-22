Глава «Динамо» о легионерах: «У нас всегда был приоритет в развитии своих футболистов. Наша академия — одна из лучших в России»

«У “Динамо” всегда был приоритет в развитии своих футболистов. Если посмотреть на нашу академию, она одна из лучших в России на сегодняшний день. Система наших филиалов и франшиз тоже работает очень хорошо — мы внимательно смотрим на ребят в регионах.
Тот же Расулов, который пришел в команду из Дагестана и со временем заиграл в основе — пример того, как молодежь из региональных школ, в данном случае из махачкалинского филиала московского «Динамо», подтягивается в основной состав.
У нас за последние пару лет около 12 детишек из региональных франшиз приехали в основную московскую академию — это довольно высокий показатель. Плюс мы являемся одним из лидеров по числу выпускников академии, которые выступают за профессиональные клубы, по количеству игрового времени своих воспитанников в составе «Динамо» и по другим показателям. Мы однозначно продолжим работать в этом направлении", — сказал Ивлев.