Терим о вылете Турции с ЧМ: «Я увидел унылую команду без особого креатива. Но давайте критиковать с уважением — как в больших футбольных странах. Они тоже проигрывают, но быстро поднимаются&raq

На турнире турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).
"У нас очень хорошие нападающие, но, к сожалению, наши удары были не очень точными. Мы не смогли попасть в цель и не приложили больше усилий. Вот что меня больше всего расстраивает. Хакан Чалханоглу — это игрок, который бьет по мячу сильнее всех в Европе, но у него был только один удар по воротам, и то внутренней стороной стопы. Ему и другим игрокам нужно было больше стараться.
Мне кажется, что настрой сборной был не на должном уровне. Я увидел нерешительную и унылую команду без особого креатива. Но в принципе наша команда не такая. Она состоит из очень талантливых и креативных игроков.
Конечно, критика есть критика, но я умоляю вас, давайте делать это уважительно. Давайте вести себя как большие футбольные страны. Они тоже проигрывают, но умеют очень быстро подниматься после поражения. В этом важное различие между нами.
Мы, безусловно, будем критиковать и анализировать выступление сборной, но моя единственная просьба — не быть деструктивными. Игроки вывели нас на чемпионат мира, и завтра мы снова будем многого от них ожидать.
Я говорю это как человек, который годами подвергался самой жесткой критике. Я говорю это как человек, которому во время Евро во Франции желали зла — даже задевая ребенка в утробе моей дочери.
Если бы мы были страной, в которой открыто и с любовью говорили бы о своих ошибках, мы бы восстановились гораздо быстрее. В конце концов, мы сыграли на ЧМ и на Евро — быть там очень важно. Жаль, что мы не прошли дальше, но сделаем это в следующий раз", — сказал Терим.