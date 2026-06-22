Терим о вылете Турции с ЧМ: «Я увидел унылую команду без особого креатива. Но давайте критиковать с уважением — как в больших футбольных странах. Они тоже проигрывают, но быстро поднимаются&raq

"У нас очень хорошие нападающие, но, к сожалению, наши удары были не очень точными. Мы не смогли попасть в цель и не приложили больше усилий. Вот что меня больше всего расстраивает. Хакан Чалханоглу — это игрок, который бьет по мячу сильнее всех в Европе, но у него был только один удар по воротам, и то внутренней стороной стопы. Ему и другим игрокам нужно было больше стараться.