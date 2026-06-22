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Терим о вылете Турции с ЧМ: «Я увидел унылую команду без особого креатива. Но давайте критиковать с уважением — как в больших футбольных странах. Они тоже проигрывают, но быстро поднимаются&raq

Бывший тренер сборной Турции Фатих Терим высказался о вылете команды с ЧМ-2026 после двух туров.

На турнире турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

"У нас очень хорошие нападающие, но, к сожалению, наши удары были не очень точными. Мы не смогли попасть в цель и не приложили больше усилий. Вот что меня больше всего расстраивает. Хакан Чалханоглу — это игрок, который бьет по мячу сильнее всех в Европе, но у него был только один удар по воротам, и то внутренней стороной стопы. Ему и другим игрокам нужно было больше стараться.

Мне кажется, что настрой сборной был не на должном уровне. Я увидел нерешительную и унылую команду без особого креатива. Но в принципе наша команда не такая. Она состоит из очень талантливых и креативных игроков.

Конечно, критика есть критика, но я умоляю вас, давайте делать это уважительно. Давайте вести себя как большие футбольные страны. Они тоже проигрывают, но умеют очень быстро подниматься после поражения. В этом важное различие между нами.

Мы, безусловно, будем критиковать и анализировать выступление сборной, но моя единственная просьба — не быть деструктивными. Игроки вывели нас на чемпионат мира, и завтра мы снова будем многого от них ожидать.

Я говорю это как человек, который годами подвергался самой жесткой критике. Я говорю это как человек, которому во время Евро во Франции желали зла — даже задевая ребенка в утробе моей дочери.

Если бы мы были страной, в которой открыто и с любовью говорили бы о своих ошибках, мы бы восстановились гораздо быстрее. В конце концов, мы сыграли на ЧМ и на Евро — быть там очень важно. Жаль, что мы не прошли дальше, но сделаем это в следующий раз", — сказал Терим.