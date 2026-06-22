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Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). 41-летний португалец провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

"Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не собираюсь его критиковать.

Португалия не показала себя с лучшей стороны против ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды.

Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом.

Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче? Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана", — сказал Оуэн.

Радимов — Губерниеву: «Против Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости». Дмитрий ответил: «Против нынешнего — что там играть? Дрова».