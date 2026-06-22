IShowSpeed пытался запустить волну на стадионе ЧМ. Его затроллили криками «Месси-Месси»

В ответ фанаты начали скандировать: «Месси-Месси».
IShowSpeed является фанатом Роналду. В июне 2023 года стример встретился с португальцем и прокричал перед ним фирменное «Siuuu». Также стример набил татуировку с Роналду, после чего Криштиану подарил ему свою футболку, нижнее белье и одежду бренда CR7.
Ранее стример посетил студию аналитики на ЧМ-2026, где назвал Португалию победителем турнира. Из-за этого Златан Ибрагимович отобрал у него микрофон и выгнал со студии. IShowSpeed в ответ заявил, что Ибрагимович и Тьерри Анри увидят, как Португалия выиграет ЧМ, а затем прокричал «Siuuu».
Узнать больше по теме
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.Читать дальше