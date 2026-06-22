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IShowSpeed пытался запустить волну на стадионе ЧМ. Его затроллили криками «Месси-Месси»

Стример IShowSpeed пытался попытался запустить волну на «Эн-ар-джи Стэдиум» во время матча Нидерланды — Швеция на чемпионате мира по футболу.

В ответ фанаты начали скандировать: «Месси-Месси».

IShowSpeed является фанатом Роналду. В июне 2023 года стример встретился с португальцем и прокричал перед ним фирменное «Siuuu». Также стример набил татуировку с Роналду, после чего Криштиану подарил ему свою футболку, нижнее белье и одежду бренда CR7.

Ранее стример посетил студию аналитики на ЧМ-2026, где назвал Португалию победителем турнира. Из-за этого Златан Ибрагимович отобрал у него микрофон и выгнал со студии. IShowSpeed в ответ заявил, что Ибрагимович и Тьерри Анри увидят, как Португалия выиграет ЧМ, а затем прокричал «Siuuu».

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