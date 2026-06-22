Зобнин о ЧМ-2026: «Прошлый формат был интереснее, сейчас некоторые команды слабоваты. Ни одного полного матча не посмотрел — игры поздно. Рад за Месси, что он забил три гола»

— Сколько посмотрел матчей чемпионата мира?
— Полный матч — ни одного. Игры поздно. За результатами слежу, смотрю обзоры. Вчера удивила Бельгия, что не выиграла. Рад за Месси, что он забил три гола.
— Как тебе новый формат?
— Прошлый формат был интереснее, как по мне. Понятно, что это большой турнир, но некоторые команды сейчас слабоваты. Если брать вчерашнюю игру, Иран оказал достойное сопротивление.
— Как вам кажется, сборная Россия вышла бы из группы?
— Понятно, что сейчас молодая сборная, много перспективных ребят. Очень многое детали решают, тяжело ответить на этот вопрос.
— Следили за сборной последние игры?
— Не всегда удавалось, частично. Знал, что проиграли Египту и обыграли остальных. Сложно оценивать, — сказал Зобнин.