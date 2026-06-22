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Зобнин о ЧМ-2026: «Прошлый формат был интереснее, сейчас некоторые команды слабоваты. Ни одного полного матча не посмотрел — игры поздно. Рад за Месси, что он забил три гола»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что ЧМ-2026 кажется ему менее интересным, чем предыдущий чемпионат мира, из-за расширения состава участников до 48 команд.

Источник: Спортс‘’

— Сколько посмотрел матчей чемпионата мира?

— Полный матч — ни одного. Игры поздно. За результатами слежу, смотрю обзоры. Вчера удивила Бельгия, что не выиграла. Рад за Месси, что он забил три гола.

— Как тебе новый формат?

— Прошлый формат был интереснее, как по мне. Понятно, что это большой турнир, но некоторые команды сейчас слабоваты. Если брать вчерашнюю игру, Иран оказал достойное сопротивление.

— Как вам кажется, сборная Россия вышла бы из группы?

— Понятно, что сейчас молодая сборная, много перспективных ребят. Очень многое детали решают, тяжело ответить на этот вопрос.

— Следили за сборной последние игры?

— Не всегда удавалось, частично. Знал, что проиграли Египту и обыграли остальных. Сложно оценивать, — сказал Зобнин.