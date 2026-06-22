Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.50
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Франция
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.50
П2
37.00
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.55
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.40
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2

«У Узбекистана есть шансы на победу в матче с Португалией. Роналду на поле все 90 минут — главная проблема. Без него сборная играет, как “ПСЖ”. Зейтулаев о Криштиану

Бывший полузащитник сборной Узбекистана Ильяс Зейтулаев поделился мнением о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

23 июня Португалия и Узбекистан сыграют в матче второго тура ЧМ-2026.

"Такие звезды, как Роналду, на закате карьеры не всегда могут отпустить свое эго. Футбол изменился.

Современный футбол — это интенсивность и большие скорости. Португалия с Роналду и без — две разные команды в плане мышления и стиля. Без Роналду Португалия играет, как «ПСЖ».

Команда постоянно двигается, создает опасные моменты и грамотно перестраивается. С Роналду Португалия играет более прямолинейно, чем без него. Партнеры всегда ищут его на поле и стараются отдать ему мяч.

Имя Криштиану действует на команду. Сам игрок должен понимать это.

Иногда лучше отойти в сторону и дать раскрываться молодым. А самому выходить на 15−20 минут в концовке. Такая звезда должна это понимать.

Наличие Роналду на поле все 90 минут — главная проблема сборной Португалии. С ним команда не так активно прессингует.

Хотя сама по себе сборная Португалия играет в интенсивный футбол. К Роналду надо проявлять большое уважение. Но он должен понимать, что молодые игроки могут быть лучше него.

У Узбекистана есть шансы на победу в матче с Португалией. Я хочу мыслить позитивно. Нельзя сдаваться до начала игры", — сказал Ильяс Зейтулаев.