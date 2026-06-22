«У Узбекистана есть шансы на победу в матче с Португалией. Роналду на поле все 90 минут — главная проблема. Без него сборная играет, как “ПСЖ”. Зейтулаев о Криштиану

23 июня Португалия и Узбекистан сыграют в матче второго тура ЧМ-2026.
"Такие звезды, как Роналду, на закате карьеры не всегда могут отпустить свое эго. Футбол изменился.
Современный футбол — это интенсивность и большие скорости. Португалия с Роналду и без — две разные команды в плане мышления и стиля. Без Роналду Португалия играет, как «ПСЖ».
Команда постоянно двигается, создает опасные моменты и грамотно перестраивается. С Роналду Португалия играет более прямолинейно, чем без него. Партнеры всегда ищут его на поле и стараются отдать ему мяч.
Имя Криштиану действует на команду. Сам игрок должен понимать это.
Иногда лучше отойти в сторону и дать раскрываться молодым. А самому выходить на 15−20 минут в концовке. Такая звезда должна это понимать.
Наличие Роналду на поле все 90 минут — главная проблема сборной Португалии. С ним команда не так активно прессингует.
Хотя сама по себе сборная Португалия играет в интенсивный футбол. К Роналду надо проявлять большое уважение. Но он должен понимать, что молодые игроки могут быть лучше него.
У Узбекистана есть шансы на победу в матче с Португалией. Я хочу мыслить позитивно. Нельзя сдаваться до начала игры", — сказал Ильяс Зейтулаев.