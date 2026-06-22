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Скалони поддержал Месси на фоне фэйка про смерть его отца: «Всегда лучше быть рядом с друзьями, он, это чувствует. Команда вместе преодолевает плохие ситуации»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поддержал нападающего Лионеля Месси на фоне информации про его отца.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что у Хорхе Месси проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось, что и стало причиной слез Лионеля после первого гола на ЧМ-2026 в матче против Алжира (3:0). Семья Месси подтвердила проблемы со здоровьем у отца Лео.

Затем ведущая в Аргентине Флоренсия Пенья заявила в эфире, что отец Месси умер — ее уволили за фэйк, несмотря на извинения. На ситуацию отреагировал, даже президент Аргентины Хавьер Милей: «СМИ напоминают, что они всегда могут опуститься еще ниже. Канал проявил порядочность, уволив отвратительного человека».

"У нас все хорошо, мы готовы к матчу [с Австрией]. Мы верим, что именно команда вместе преодолевает как хорошие, так и плохие ситуации.

Мы знаем, что всегда лучше быть рядом с друзьями. Это чувствуем мы все, и Лео, должно быть, тоже это чувствует. Я не хочу больше ничего добавлять на эту тему. Мы готовы к матчу", — сказал Скалони.

Спортс" сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура ЧМ-2026 Аргентина — Австрия. Начало — в 20:00 по московскому времени.