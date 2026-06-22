Роберто Карлос считает, что Аргентина лучше Бразилии сейчас: «Есть тренер, который долго работает. Есть Месси — эталон для мирового футбола, для нашей эпохи»

Думаю, что Аргентина впереди [Бразилии сейчас]. Во-первых, потому что есть тренер (Лионель Скалони — Спортс«“), который работает с ними уже долгое время. У них есть Лео Месси, который является эталоном для мирового футбола, для нашей эпохи футбола.