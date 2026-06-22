Роберто Карлос считает, что Аргентина лучше Бразилии сейчас: «Есть тренер, который долго работает. Есть Месси — эталон для мирового футбола, для нашей эпохи»

"Давайте забудем о прошлом. Сосредоточимся на настоящем: вы — действующие чемпионы мира. Бразилии нужно прибавить, чтобы победить Аргентину — действующего чемпиона мира.
Думаю, что Аргентина впереди [Бразилии сейчас]. Во-первых, потому что есть тренер (Лионель Скалони — Спортс«“), который работает с ними уже долгое время. У них есть Лео Месси, который является эталоном для мирового футбола, для нашей эпохи футбола.
Бразилия может выйти в финал чемпионата мира, если продолжит прибавлять. После стольких лет снова сыграть в финале было бы важно для нашей страны", — сказал Роберто Карлос.