Уехавший из России после начала СВО украинский тренер Воронин и российский футболист Смолов сделали совместное фото

В марте Воронин дал интервью украинским СМИ, в котором рассказал, что в российской команде отнеслись к его решению о расторжении контракта с пониманием и поддержкой. Отвечая на вопрос, остались ли там люди, с которыми он до сих пор поддерживает связь, легенда сборной Украины сказал: «Практически ни с кем не общаюсь — только с единицами. Многие также покинули Россию. Военная ситуация (формулировка изменена на “военная ситуация” в соответствии с законодательством РФ. — Sport24) сильно изменила людей, их взгляды. В том числе и меня».