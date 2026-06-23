Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Франция
1
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
17.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.45
П2
3.25
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.40
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.20
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
2
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2

Уехавший из России после начала СВО украинский тренер Воронин и российский футболист Смолов сделали совместное фото

Украинский тренер Андрей Воронин, до начала СВО работавший в московском «Динамо», выложил в соцсети совместную фотографию с экс-нападающим динамовцев и сборной России Федором Смоловым.

Источник: Соцсети

Судя по всему, фото сделано в Германии, где живет Воронин и куда Смолов отправился на мейджор-турнир по Counter-Strike 2 — IEM Cologne Major 2026.

На фотографии Смолов и Воронин запечатлены улыбающимися и в обнимку.

В марте Воронин дал интервью украинским СМИ, в котором рассказал, что в российской команде отнеслись к его решению о расторжении контракта с пониманием и поддержкой. Отвечая на вопрос, остались ли там люди, с которыми он до сих пор поддерживает связь, легенда сборной Украины сказал: «Практически ни с кем не общаюсь — только с единицами. Многие также покинули Россию. Военная ситуация (формулировка изменена на “военная ситуация” в соответствии с законодательством РФ. — Sport24) сильно изменила людей, их взгляды. В том числе и меня».