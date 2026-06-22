3 незабитых пенальти Месси на ЧМ — антирекорд турнира. Форвард Аргентины обошел Гьяна

Всего на счету Месси три нереализованных пенальти на чемпионатах мира без учета послематчевых серий — ранее он не забивал с точки в ворота Исландии на ЧМ-2018 и в матче с Польшей на ЧМ-2022. Таким образом, аргентинец стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя ганца Асамоа Гьяна, не забившего пенальти Чехии на ЧМ-2006 и Уругваю на ЧМ-2010.