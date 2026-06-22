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3 незабитых пенальти Месси на ЧМ — антирекорд турнира. Форвард Аргентины обошел Гьяна

Лионель Месси установил антирекорд по количеству незабитых пенальти на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины не реализовал одиннадцатиметровый в начале первого тайма матча группового этапа ЧМ-2026 против Австрии. Футболист «Интер Майами» пробил низом мимо ворот.

Всего на счету Месси три нереализованных пенальти на чемпионатах мира без учета послематчевых серий — ранее он не забивал с точки в ворота Исландии на ЧМ-2018 и в матче с Польшей на ЧМ-2022. Таким образом, аргентинец стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя ганца Асамоа Гьяна, не забившего пенальти Чехии на ЧМ-2006 и Уругваю на ЧМ-2010.

Отметим, что Месси также является лидером чемпионатов мира по количеству исполненных пенальти (7).