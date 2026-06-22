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Месси с 4 голами- лучший бомбардир ЧМ-2026. У Дэвида и Ундава по 3 мяча

Лионель Месси вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард сборной Аргентины отличился на 38-й минуте матча 2-го тура ЧМ с Австрией (1:0, перерыв).

Это 4-й гол 38-летнего футболиста на турнире.

Джонатан Дэвид из сборной Канады и Дениз Ундав из Германии забили по 3 мяча.