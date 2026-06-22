Петер Шмейхель: «Гол Месси нельзя было засчитывать — Мак Аллистер сбил Шлагера, должен был быть штрафной. Очевидная ошибка судьи»

Месси открыл счет на 38-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 (1:0, второй тайм). Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
"Я не согласен с этим. Он сыграл великолепно, но я считаю, что этот гол нельзя было засчитывать. Вспомните, как они заработали пенальти. Игрока ударили сзади. Это должен был быть штрафной [за фол] Мак Аллистера. Он сбивает Ксавера [Шлагера]. Это должен был быть штрафной удар, но они продолжают атаковать.
ВАР следовало отменить [этот гол]. Это очевидная и грубая ошибка судьи, и я немного сочувствую Австрии", — сказал Шмейхель в эфире Fox Sports.