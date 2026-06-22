Петер Шмейхель: «Гол Месси нельзя было засчитывать — Мак Аллистер сбил Шлагера, должен был быть штрафной. Очевидная ошибка судьи»

"Я не согласен с этим. Он сыграл великолепно, но я считаю, что этот гол нельзя было засчитывать. Вспомните, как они заработали пенальти. Игрока ударили сзади. Это должен был быть штрафной [за фол] Мак Аллистера. Он сбивает Ксавера [Шлагера]. Это должен был быть штрафной удар, но они продолжают атаковать.