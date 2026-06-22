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Месси после 2:0 с Австрией: «Главное — выход в следующий раунд, всегда планируем побеждать в каждом матче. Я очень злился из-за промаха с пенальти, но смог это исправить»

Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Австрией (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

38-летний форвард сборной Аргентины отметился дублем, но перед этим не забил с пенальти.

"Мы уже подарили болельщикам много поводов для радости, но мы постараемся подарить им еще больше.

Были моменты, когда я очень злился из-за промаха с пенальти, но я смог это исправить. Главное — выход в следующий раунд, победа в каждом матче всегда входит в наши планы.

Вся наша команда переживает это с огромной радостью. Когда мы собираемся, нам нравится быть вместе, соревноваться, тренироваться, заниматься повседневными делами и видеть таких болельщиков.

Я особенно рад победе. Она была решающей, тяжелой, мы приложили много усилий, и она дает нам уверенность в том, что нас ждет впереди", — сказал Месси.