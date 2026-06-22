Месси после 2:0 с Австрией: «Главное — выход в следующий раунд, всегда планируем побеждать в каждом матче. Я очень злился из-за промаха с пенальти, но смог это исправить»

38-летний форвард сборной Аргентины отметился дублем, но перед этим не забил с пенальти.
"Мы уже подарили болельщикам много поводов для радости, но мы постараемся подарить им еще больше.
Были моменты, когда я очень злился из-за промаха с пенальти, но я смог это исправить. Главное — выход в следующий раунд, победа в каждом матче всегда входит в наши планы.
Вся наша команда переживает это с огромной радостью. Когда мы собираемся, нам нравится быть вместе, соревноваться, тренироваться, заниматься повседневными делами и видеть таких болельщиков.
Я особенно рад победе. Она была решающей, тяжелой, мы приложили много усилий, и она дает нам уверенность в том, что нас ждет впереди", — сказал Месси.