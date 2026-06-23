В Мурманске спустя 85 лет доиграли прерванный войной футбольный матч

Двадцать второго июня 1941 года в столице Заполярья был торжественно открыт стадион «Пищевик» (в наши дни он носит название «Строитель»). В день открытия проходил футбольный матч между командами «Рыбник Севера» и «Динамо», но после первого тайма игра была прервана — спортсмены узнали о нападении фашистов на СССР.
Идея почтить память тех, кто ушел на фронт буквально с футбольного поля, пришла городским властям. «Это удивительная история, о которой мы очень мало знаем, но восхищаемся мужеством тех людей», — сказала РИА Новости председатель спорткомитета Мурманска Ирина Андреева, отметив, что удалось восстановить имена тех, кто ушел на фронт.
За команду «Рыбник Севера» в продолженном матче сыграла команда рыбного порта. На трибунах, несмотря на прохладную погоду, собрались десятки мурманчан, которые пришли не столько поболеть за футбольные команды, сколько почтить память участников войны.