Ибрагимович о рекорде Месси по голам на ЧМ: «Сомнений не было, они еще не играли против Иордании — не знаю, чем это закончится. 5 голов в 2 матчах — у меня 0 за два ЧМ&raqu

"В этом никогда не было сомнений. Бывают моменты, когда он проявляет себя как человек, — промахивается с пенальти, — но в другие моменты он вовсе не выглядит как человек, это Месси. Он на 6-м чемпионате мира, они еще не играли против Иордании, так что не знаю, чем это закончится.