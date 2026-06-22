Ибрагимович о рекорде Месси по голам на ЧМ: «Сомнений не было, они еще не играли против Иордании — не знаю, чем это закончится. 5 голов в 2 матчах — у меня 0 за два ЧМ&raqu

Аргентинский форвард сделал дубль в сегодняшнем матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии (2:0) и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира с 18 забитыми мячами.
"В этом никогда не было сомнений. Бывают моменты, когда он проявляет себя как человек, — промахивается с пенальти, — но в другие моменты он вовсе не выглядит как человек, это Месси. Он на 6-м чемпионате мира, они еще не играли против Иордании, так что не знаю, чем это закончится.
5 голов в 2 матчах — у меня ноль голов за два чемпионата мира. Я рад за него и надеюсь, что он продолжит в том же духе.
Через пару дней у него день рождения, так что пусть наслаждается. Мы все наслаждаемся, смотря на его игру. Потрясающе просто невероятно, нет слов", — сказал Ибрагимович.