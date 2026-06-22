Экс-игрок «Атлетико» Богданович об удалении Нгоя в игре Бельгии и Ирана: «Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше чем на 60−80 минут»

Слова Богдановича вызвали широкий резонанс и волну критики в социальных сетях. При этом в руководстве RTS никак не отреагировали на его высказывания. На следующий день Раде вновь появился в студии телеканала в качестве эксперта во время матча Аргентина — Австрия (2:0).