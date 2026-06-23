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Глава турецкой федерации попросил министра юстиции наказывать за чрезмерную критику сборной: «Не надо переступать границы морали. В какой еще стране мира существует такой позор?»

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что критика национальной сборной была «несправедливой».

Источник: Спортс‘’

В связи с этим функционер призвал министра юстиции Акына Гюрлека принять «закон» для борьбы с ней.

Ранее сборная Турции вылетела с ЧМ-2026, не набрав очков после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).

"Я верю, что наш уважаемый министр немедленно приступит к этой работе. Он был назначен министром юстиции с одобрения нашего президента, и я верю, что он окажет выдающиеся услуги этой стране.

Конечно, мы можем комментировать сборную, писать и рисовать, но мы не будем переступать границы морали. Моя особая просьба к нему заключается в том, чтобы он посмотрел на примеры по всему миру: в какой стране мира существует такой позор?

Если мы хотим предотвратить моральный упадок общества и развивать футбол, это становится крайне важным. Нигде в мире нет сообщества людей, которые переступают границы морали. Я верю, что наш уважаемый министр немедленно приступит к этой работе", — заявил Хаджиосманоглу.