Британский Институт отцовства о словах журналистки, критиковавшей Доку: «Абсурд. Скандал из-за того, что мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь — быть рядом при рождении ребенка»

В конце концов — да, футбол важен, все любят футбол, все безумно переживают. Но на каком-то уровне это просто работа. Этот футболист понимает это, и мне кажется, это здоровый взгляд на жизнь. И если бы таких людей было больше, возможно, мир стал бы лучше, знаете?" — сказал Дэвис.