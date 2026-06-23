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Британский Институт отцовства о словах журналистки, критиковавшей Доку: «Абсурд. Скандал из-за того, что мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь — быть рядом при рождении ребенка»

Джереми Дэвис, руководитель отдела коммуникаций британского Института отцовства, поделился мнением относительно слов журналистки издания Франс Пьеррон, раскритиковавшей вингера сборной Бельгии Жереми Доку за желание пропустить матч национальной команды на чемпионате мира из-за родов жены.

Источник: Спортс‘’

Пьеррон заявила: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен».

"Мне кажется абсурдным, что нас до сих пор сотрясают подобные скандалы, когда мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь на свете — быть рядом при рождении своего ребенка.

По-моему, мы все еще не отошли от образа гладиаторов в Колизее. Вот таких маскулинных героев, у которых не должно быть слабостей, семейных обязательств и тому подобного. Можно быть нежным и любящим мужчиной и при этом жестким как сталь, если хотите.

В конце концов — да, футбол важен, все любят футбол, все безумно переживают. Но на каком-то уровне это просто работа. Этот футболист понимает это, и мне кажется, это здоровый взгляд на жизнь. И если бы таких людей было больше, возможно, мир стал бы лучше, знаете?" — сказал Дэвис.