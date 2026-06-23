Британский Институт отцовства о словах журналистки, критиковавшей Доку: «Абсурд. Скандал из-за того, что мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь — быть рядом при рождении ребенка»

Пьеррон заявила: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен».
"Мне кажется абсурдным, что нас до сих пор сотрясают подобные скандалы, когда мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь на свете — быть рядом при рождении своего ребенка.
По-моему, мы все еще не отошли от образа гладиаторов в Колизее. Вот таких маскулинных героев, у которых не должно быть слабостей, семейных обязательств и тому подобного. Можно быть нежным и любящим мужчиной и при этом жестким как сталь, если хотите.
В конце концов — да, футбол важен, все любят футбол, все безумно переживают. Но на каком-то уровне это просто работа. Этот футболист понимает это, и мне кажется, это здоровый взгляд на жизнь. И если бы таких людей было больше, возможно, мир стал бы лучше, знаете?" — сказал Дэвис.