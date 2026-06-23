41-летний Тиаго Силва вернулся во «Флуминенсе», откуда в январе уходил в «Порту»

Ранее 41-летний защитник покинул «Порту». Бразилец перешел в португальский клуб зимой, подписав контракт на полгода с опцией продления до 2027-го. Португальцы решили не продлевать соглашение с игроком.
В пятницу «Флуминенсе» объявил о возвращении Силвы. Тиаго находился в системе клуба с 1995 по 2003 год и выступал за основную команду с 2006-го по 2009-й, а также с 2024 по конец 2025 года.
"Некоторые истории никогда не заканчиваются.
Монстр Тиаго Силва вернулся во «Флуминенсе», — говорится в сообщении бразильского клуба.
Изображение: x.com/FluminenseFC.