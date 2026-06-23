Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
00:05
Франция
1
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
16.00
П2
96.00
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.45
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.37
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.30
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.60
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
2
:
Австрия
0
П1
X
П2

41-летний Тиаго Силва вернулся во «Флуминенсе», откуда в январе уходил в «Порту»

Тиаго Силва вновь стал игроком «Флуминенсе».

Ранее 41-летний защитник покинул «Порту». Бразилец перешел в португальский клуб зимой, подписав контракт на полгода с опцией продления до 2027-го. Португальцы решили не продлевать соглашение с игроком.

В пятницу «Флуминенсе» объявил о возвращении Силвы. Тиаго находился в системе клуба с 1995 по 2003 год и выступал за основную команду с 2006-го по 2009-й, а также с 2024 по конец 2025 года.

"Некоторые истории никогда не заканчиваются.

Монстр Тиаго Силва вернулся во «Флуминенсе», — говорится в сообщении бразильского клуба.

Изображение: x.com/FluminenseFC.