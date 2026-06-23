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Из-за непогоды начало 2-го тайма матча Франция — Ирак на ЧМ отложено на 02:00 — перерыв продлится более часа. Болельщиков попросили уйти со стадиона в укрытие

Начало второго тайма матча Франции с Ираком на ЧМ-2026 отложено из-за погодных условий.

Источник: Спортс‘’

Встреча 2-го тура группового этапа проходит на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, после 1-го тайма Франция ведет со счетом 1:0.

По ходу первого тайма матча в районе стадиона начался сильный ливень. Во время перерыва на табло стадиона показали сообщение, в котором болельщиков предупредили о надвигающейся сильной грозе, а также призвали покинуть трибуны и отправиться в ближайшее укрытие.

Изначально планировалось, что перерыв будет продлен с 15 до 30 минут. Однако впоследствии было объявлено, что игра возобновится не ранее чем в 02:00 по московскому времени — таким образом, перерыв между таймами продлится более часа.